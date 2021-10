Toute série ayant une fin, le Brésil irrésistible jusque là dans ces Éliminatoires du Mondial 2022 de la zone Amsud en comptant 9 victoires en autant de matchs, a été freiné par la Colombie de Yery Mina et Davidson Sachez. Malgré Neymar de retour de suspension, les Canarinhas n’ont pas réussi à violer les cages adverses et peuvent se contenter d’un nul vierge (0-0). Malgré ce coup de frein, la Seleçao reste leader avec 28 pts, la Colombie est cinquième en comptant 15 points. L’Argentine, de son côté, n’a pas fait dans la dentelle face à l’Uruguay de Cavani et Suarez. (3-0). Les Albicelestes ont été sans pitié pour la Céleste, Messi (38e), De Paul (44e) et Lautaro Martinez (62e), ont été les bourreaux des Uruguayens. L’Argentine, avec cette 6e victoire consolide sa 2e place avec 22 points, à 6 points de son rival avec qui elle doit jouer un match retard. L’Uruguay occupe la 4e place (16 pts) derrière l’Equateur (3e, 16 pts) battu par la lanterne rouge le Venezuela (10e, 7 pts). Les Venezuelins ont remporté leur deuxième victoire en 11 matchs, grâce à Machis (45+1) et Bello (64e), les Equatoriens avaient ouvert le score en premier par Enner Valencia sur penalty (37e).

