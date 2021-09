? Jurgen Klopp on playing Trent in midfield: "Why would you make the best right-back in the world a midfielder?" ? pic.twitter.com/7CpPvIZ103

« Je ne comprends pas vraiment. Si vous regardez nos matchs, vous verrez que la position de Trent a déjà changé. En jouant sur l’aile droite, il est déjà partout sur le terrain. Pas dans tous les matchs mais dans les matchs où c’est possible. Il n’est donc pas nécessaire de faire de lui un milieu de terrain. Il peut jouer au milieu mais plus comme numéro 6 que comme 8. Certaines personnes pensent qu’il pourrait être plus influent au milieu. Mais comment est-il possible d’être plus influent que Trent Alexander-Arnold? Nous l’utilisons du mieux que nous pouvons. L’arrière droit est celui qui défend le côté droit et il le fait très bien », a souligné Klopp.

