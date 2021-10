Pour ces Éliminatoires du Mondial qui va se dérouler dans le Golfe, Lions et Brave Warriors sont logés dans la même poule H, et occupent les 2 premières places. Le Sénégal compte 2 victoires en autant de sorties, contre Togo, à domicile (2-0) et Congo, en déplacement (1-3) pour 6 points, 5 buts marqués et 1 encaissé, alors que la Namibie après un nul d’entrée à domicile devant le Congo (1-1) est allé disposer des Eperviers togolais à Lomé (0-1), ce qui lui vaut sa place de dauphin avec 4 points pour 2 buts marqués et une réalisation concédée. Donc l’enjeu de ce choc, c’est la première place du groupe H. Les protégés d’Aliou Cissé qui comptent 2 points d’avance sur leurs adversaires, peuvent augmenter l’écart à 5 points s’ils parviennent à s’imposer cet après-midi, à Thiès. Avec son groupe au complet, à part Boulaye Dia blessé, mais avec son noyau dur composé de Koulibaly, Gana Gueye, Abdou Diallo, Fode Ballo Touré, Edouard Mendy, Kouyaté, Krepin, Habib Diallo, et en s’enrichissant de Bouna Sarr le Bavarois qui devrait etrenner sa première sélection, le coach des Lions doit pouvoir concocter un cocktail d’étonnant pour s’imposer, faire chavirer de bonheur le public thiessois et consolider la première place des Lions au classement, avant de rallier Johanesbour pour y défier ce mardi 12 octobre, son adversaire du jour pour la manche retour comptant pour la 4e journée.

