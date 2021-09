XALIMANEWS-C’est terminé entre le Sénégal et le Togo. Les Lions s’imposent devant les Eperviers du Togo (2-0), sur 2 réalisations de Sadio Mané et Abdou Diallo, aux 55e et 80e minutes. Du coup, les partenaires de Gana Gueye occupent provisoirement la tête du groupe H, en attendant l’autre match du groupe, ce jeudi, entre la Namibie et le Congo.

