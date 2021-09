XALIMANEWS-En match match comptant pour les éliminatoires de la Coupe ?u monde 2022, le Sénégal recevait le Togo pour la première journée de la poule H. Au terme d’un match maîtrisé mais sans grand éclat, les Lions font le boulot grâce aux deux réalisations de Sadio Mané et d’Abdou Diallo.

Comme prévu, le Sénégal a assuré l’essentiel, cet après-midi au Stade Lat Dior de Thiès en dominant le Togo, sur le score de 2 buts à zéro, deux réalisations réussies lors de la seconde période.

Pour la réception des Eperviers, le sélectionneur sénégalais, avait aligné la composition suivante : dans les buts, Édouard Mendy, en défense sur les côtés, l’habitué du couloir gauche Saliou Ciss et ibrahima Mbaye prenait le couloir droit. Dans l’axe, le duo Koulibaly-Abdou Diallo securisaient Mendy. Dans un milieu à trois, régnaient Kouyaté, Pape Matar Sarr et Gana Gueye, et l’attaque était occupée par Sadio Mané, Ismaila Sarr et Boulaye Dia.

Dès l’entame du match, le Sénégal se rue à l’attaque, Ismaila Sarr de par sa vitesse sème la zizanie dans la défense adverse. Le Togo réplique, mais Koulibaly enraye une menace des Eperviers. On joue la 14e minute et Pape Matar Sarr alerté côté droit, gâche une opportunité d’ouvrir le score en envoyant dans les airs, sa frappe. Dans la foulée, Ismaîla est stoppé régulièrement dans la surface après un déboulé (15e). Les Lions, dominateurs, campent le jeu dans le camp togolais. Le Sénégal se crée crée des occasions mais ses joueurs font preuve d’une certaine maladresse, à l’image de Pape Matar Sarrr, encore lui, pas très inspiré qui rate sa frappe (24e). Les Togolais répliquent par à coup et une de leurs menaces est renvoyée par Kalidou Koulibaly de la tête. Cheikhou Kouyaté fait preuve d’une énorme activité dans l’entre-jeu des locaux. On joue la 35e minute, Boulaye Dia lancé dans la surface rate son face à face devant le gardien, qui repousse son tir et Sadio Mané qui suivait, dribble le défenseur d’un joli contrôle avant de voir son tir foudroyant, s’envoler au dessus des buts togolais, quelle occasion. Trois minutes plus tard, les Eperviers réagissent, après un slalom à l’entrée de la surface côté gauche, l’attaquant adverse voit son tir frôlait le bas du montant droit sénégalais et secouer le petit filet. La mi-temps intervint sur ce nul vierge (0-0).

Dès la reprise, les 2 formations reviennent avec les mêmes compositions. Le Sénégal repart sur les mêmes bases, à savoir attaquer le camp adverse. A la 53e minute, la jeune pépite sénégalaise, le régional de l’étape vendange sa troisième occasion nette du match (53e) et le Sénégal n’y arrive toujours pas. Mais 2 minutes plus tard, Sadio Mané, après un une-deux avec Boulaye Dia dans la surface, trouve l’ouverture pour les Lions. Le Sénégal est enfin libéré (1-0). La muraille togolaise à cédé enfin. Le Togo est acculé et Ismaila Sarr, après une belle chevauchée, accompagné par un adversaire, finit sa course derrière les buts. Les Sénégalais dominent largement leurs adversaires, mais font preuve d’un manque criard d’efficacité. Trop de maladresses offensives à corriger. Les Togolais n’en demandent pas moins. Premiers changements sénégalais avec les entrées de Moutarou Baldé le défenseur local du Teungueth FC et Habib Diallo, aux places de Cheikhou Kouyaté et de Pape Matar Sarr (72e). Les togolais sortent de leur zone et se ruent dans la zone adverse pour jouer leur va-tout, mais les sénégalais vont avoir une belle opportunité de corser l’addition, Ismaila Sarr alerté plein axe, se fait sécher à l’entrée de la surface. Sur le coup franc, le tir de Gana Gueye est renvoyé en corner. Le tir de coin, atterrit sur la tête du joueur de Watford qui trouve Abdou Diallo, ce dernier ne se fait pas prier pour secouer d’un foudroyant extérieur du gauche, les filets togolais (2-0). Et de deux pour le Sénégal, qui sécurise son avance. Malgré quelques changements et quelques actions, la partie se termine avec cette logique victoire sénégalaise. Les Lions, sans être assez flamboyants mais sobres, ont fait le boulot avant d’aller défier le Congo dimanche prochain, à Brazzaville.

Avec cette victoire, le Sénégal occupe seul la première place du groupe H, en attendant l’autre match qui se jouera demain jeudi à Windhoek, entre la Namibie et le Congo.