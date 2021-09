En seconde période, les Locaux repartaient de plus belle à l’abordage en se campant dans la zone adverse, mais continuaient leur festival de maladresse, surtout de la part de la jeune pépite, le régional de l’étape Pape M Sarr, moins inspiré. Alors que l’on commençait à redouter le syndrome du match face à l’Eswatini, l’homme providentiel des Lions se signala à la 55e minute, profitant d’un superbe une-deux avec le très remuant Boulaye Dia, Sadio Mané troue les filets togolais et le banc des Lions pouvait exalter (1-0). Le mur togolais vient de céder. Le Sénégal peut remercier son joueur fétiche. Sans être assez explosif et flamboyant comme d’habitude, Mané à été utile et décisif contre les Togolais. Il a essayé, servi ses partenaires, et n’a jamais donné l’impression d’abdiquer quand la malchance poursuivait l’équipe. En bon commandant de bateau il a redressé le navire quand ça tanguait. Comme lors ces derniers fois, le Red se mue en sauveur pour ses équipiers. C’est de ce Sadio dont l’équipe a besoin et ces performances créditées de buts doit être une constance chez lui et cela serait de bon augure pour la suite.

Lors de la confrontation contre le Togo, ce mercredi au Stade Lat Dior de Thies, dans le cadre de la première journée du groupe H, comptant pour les Éliminatoires de la Coupe du monde 2022, les Lions du Sénégal ont tardé à matérialiser leur domination en faisant preuve d’un manque criard d’efficacité. Dominateur durant toute la partie face à une équipe togolaise qui ne s’est pas recroquevillée en défense faut aussi le dire, le Sénégal s’est créé moult occasions, à l’image du jeune Pape Matar Sarr en première période (14e et 24e), de Sadio Mané et Boulaye Dia, simultanément (35e), ainsi que Ismaila Sarr. Par maladresse et confondant vitesse et précipitation, les protégés d’Aliou Cissé ont manqué l’occasion de tuer le match pour finalement se contenter d’un nul vierge à la mi-temps (0-0), face à une sélection togolaise qui pouvait s’estimer heureux de s’en sortir indemne.

