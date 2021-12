Ce vendredi, la Commission de Discipline de la FIFA a donc rendu son verdict et a décidé que la réclamation était irrecevable, sans fournir plus de détails. Une décision qui n’est pas du goût de la Fédération sud-africaine et qui a, ainsi, fait savoir qu’elle demanderait des explications auprès de la FIFA : «nous avons reçu la décision sans détail et demanderons les raisons (à la FIFA). Nous examinerons nos options», a déclaré le directeur général de la SAFA, Tebogo Motlanthe, dans un communiqué. Le penalty ligiteux, objet de la contestation, a permis aux Black Stars de détrôner les Bafana-Bafana à la tête du groupe G des Éliminatoires du Mondial qatari de la zone Afrique, pour ainsi se qualifier pour les Barrages du mois de mars.

