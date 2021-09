Le club francilien doit faire face à deux importantes dates, le 15 septembre contre le FC Bruges en Ligue des Champions et quatre jours plus tard face à Lyon en Ligue 1 (19 septembre). De ce fait, le club de la capitale ne voudrait prendre aucun risque pour son joueur et ne voudrait pas voir se répéter la situation de septembre 2020, lorsque de vives tensions étaient apparues entre Leonardo et l’équipe de France. Au micro de RMC Sport, l’ancien champion du monde Brésilien de 1994 s’était emporté contre la sélection alors que Mbappé avait été testé positif à la Covid-19 lors d’un rassemblement des Bleus, et renvoyé chez lui par le staff tricolore. « C’est inacceptable! On a appris par la presse qu’on avait un joueur (Mbappé) positif. Personne de la FFF n’a communiqué avec nous. C’est un manque de respect. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy