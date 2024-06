Football-Éliminatoires Mondial 2026 : Programme, Dates et Horaires des 3e et 4e Journées en Afrique

XALIMANEWS-Les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 se dérouleront du mercredi 5 au mardi 11 novembre. Voici le programme complet, avec les horaires des 52 matchs.

Pour ces 3e et 4e journées, le Sénégal va rencontrer respectivement la RD Congo au stade Abdoulaye Wade de Diambiadio le 6 juin avant d’aller rendre visite à la Mauritanie, 3 jours plus tard (9 juin). Les Lions qui comptent une victoire à domicilié sur le Soudan du Sud (4-0) et un nul en déplacement face au Togo (0-0) occupe la première place de la poule B, qu’il partage avec 3 autres équipes, le Soudan, la Mauritanie, la RD Congo .

Troisième journée (Horaires en TU)

Mercredi 5 juin

16h Sierra Leone – Djibouti

République centrafricaine – Tchad

Togo – Soudan du Sud

Namibie – Liberia

19h Tunisie – Guinée équatoriale

Jeudi 6 juin

13h Malawi – Sao Tomé-et-Principe

16h Libye – Maurice

Mauritanie – Soudan

Congo – Niger

Guinée-Bissau – Éthiopie

19h Mali – Ghana

Sénégal – RD Congo

Bénin-Rwanda

Égypte – Burkina Faso

Algérie – Guinée

Vendredi 7 juin

13h Kenya – Burundi

Zimbabwe-Lesotho

Mozambique – Somalie

16h Ouganda – Botswana

Madagascar-Comores

Angola – Eswatini

19h Nigeria-Afrique du Sud

Maroc – Zambie

Côte d’Ivoire – Gabon

Samedi 8 juin

13h Cameroun – Cap-Vert

16h Gambie – Seychelles