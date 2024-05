Football-Éliminatoires Mondial 2026/Zone Afrique : Dix neuf Lions présents lors du premier galop d’entraînement ce lundi, sept manquent à l’appel

XALIMANEWS-Ce lundi, l’équipe nationale du Sénégal a effectué son premier galop d’entraînement au stade annexe du terrain Abdoulaye Wade de Diamniadio, avec 19 joueurs présents. Seule les Saoudiens manquaient à l’appel

En perspective des Éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone Afrique, face au RD Congo le 6 juin et la Mauritanie le 9 juin, dans le cadre des 3e et 4e journées, léquipe nationale a entamé son premier entraînement avec un groupe encore incomplet, composé de 19 joueurs.

Parmi les présents, on retrouve les gardiens de but Seny Dieng et Mory Diaw, ainsi que Abdoulaye Seck, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, Formose Mendy, Arouna Sangante, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Nampalys Mendy, Habib Diarra, Pape Alassane Gueye, Pathé Ciss, Dion Lopy, Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr, Abdallah Sima, Chérif Ndiaye, et Nicolas Jackson.

Les absents se comptent parmi les « Saoudiens » Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Habib Diallo, ainsi que Lamine Camara, Pape Matar Sarr et Mikayil Ngor Faye. Pour rappel, Sadio Mané et ses compatriotes évoluant en Saudi Pro League disputent la dernière journée du championnat ce lundi, tandis que le Messin Lamine Camara doit jouer deux matchs de barrages pour le maintien en Ligue 1 contre Saint-Étienne.