Football-Éliminatoires Mondial 2026 Zone Afrique/G-B: adversaire des Lions ce dimanche 9 juin, la Mauritanie c’est 1 point en 3 journées et bon dernier du classement

XALIMANEWS-Ce dimanche 9 juin 2024, le Sénégal qui a concédé le nul (1-1) devant la RD Congo à domicile va rendre visite à la Mauritanie. Les Mourabitounes défaits à la maison par le Soudan (0-2) sont bon derniers de la poule B avec un seul point au compteur et n’ont pas confirmé les belles promesses nées de la CAN ivoirienne.

Après une belle CAN 2024 ponctuée d’une qualification historique en huitième de finale, battue par le Cap Vert (1-0), la sélection de la Mauritanie suscitait beaucoup d’attentes auprès de ses fans. Et les phases de qualifications de la Coupe du monde 2026 étaient une très belle occasion pour confirmer la bonne santé des Mourabitounes. Logés dans la poule B, en compagnie du Sénégal l’adversaire de ce dimanche 9 juin, du Soudan, du Soudan du Sud, de la RD Congo et du Togo, les coéquipiers du longiligne portier Babacar Niass sont à la ramasse après 3 journées.

Après une défaite initiale en RD Congo (2-0), les Mourabitounes sont allés accrocher le Soudan du Sud (0-0) avant de recevoir le Soudan pour espérer engranger sa première victoire et se replacer dans la poule B. Mais à domicile, Koita et compagnie se sont sabordés, surpris par l’adversaire sur deux réalisations de Sétif Teri (15e) et Abeid sur un contre son camp (29e). Incapables de retourner la situation durant les 61 minutes restantes, nos adversaires du dimanche concèdent leur deuxième revers et compromettent leurs chances de qualification. Avec 1 seul point au compteur et un passif de moins 4 buts, la Mauritanie est bon dernier, comptant 4 points de retard sur les Lions de la Teranga (2e, 5 pts+4) et 5 sur son bourreau le Soudan (1er, 7 pts+3).

Après avoir réalisé une belle percée sur l’échiquier continent et triomphant devant Algérie (1-0) en phases de groupes de la CAN scellant du coup l’élimination des Fennecs, la sélection de Mauritanie qui ne compte pas faire un grand fiasco dans cette poule de qualification, va essayer de relever la tête et cela passerait par un bon résultat face au voisin, le Sénégal ce dimanche. La tâche ne sera pas aisée, car les Lions blessés par le nul amer (1-1) concédé à domicile devant la RD Congo ce jeudi, voudront se reprendre pour espérer éjecter le Soudan le nouveau leader, du fauteuil de leader.