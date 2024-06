Football-Éliminatoires Mondial 2026 Zone Afrique/J3 : orphelin de Sadio Mané, le Sénégal reçoit la RD Congo pour conforter sa première place du groupe B

XALIMANEWS – Ce jeudi, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, les Lions du Sénégal affronteront les Léopards de la République Démocratique du Congo dans le cadre de la 3e journée des phases de groupes des qualifications pour le Mondial 2026. Sans Sadio Mané, le Sénégal souhaite s’imposer et conforter sa première place.

Après une victoire à domicile contre le Soudan du Sud (4-1) et un match nul en déplacement au Togo (0-0), les protégés d’Aliou Cissé, qui comptent quatre points, occupent la première place du groupe B, qu’ils partagent avec le Soudan et la Mauritanie. Ce jeudi, dans leur antre du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, la sélection du Sénégal fera face à son homologue de la RD Congo, qui est troisième avec trois points (+1). Les coéquipiers de Chancel Mbemba ont remporté une victoire à domicile contre la Mauritanie (2-0) mais ont subi une défaite en déplacement au Soudan (1-0). Forts de leur place de demi-finaliste lors de la CAN jouée en Côte d’Ivoire, les Léopards sont en pleine confiance et veulent poursuivre sur cette dynamique.

Face à des Lions privés de Sadio Mané, blessé et absent également contre la Mauritanie, les protégés de Sébastien Desabre ont leur mot à dire. Mais attention aux Lions, revanchards après leur élimination précoce lors de la CAN, qui veulent s’imposer devant leur public et conforter leur place de leader du groupe B. Même sans Sadio Mané, Édouard Mendy et ses partenaires peuvent accomplir la tâche. « C’est vrai que Sadio est irremplaçable, mais nous avons de la qualité. Le Sénégal est un collectif et non des individualités. Aux autres joueurs de montrer ce qu’ils valent », a déclaré Moussa Niakhaté en conférence de presse.