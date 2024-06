Football-Éliminatoires Mondial 2026 Zone Afrique/Sénégal-Congo (1-1) : les Lions accrochés par les Léopards, le Soudan prend la tête du groupe

XALIMANEWS-Ce jeudi au stade Abdoulaye Wade de Diambiadio, le Sénégal a été accroché par la RD Congo (1-1) dans le cadre de la 3e journée des Éliminatoires zone Afrique du Mondial 2026. Du coup, les Lions perdent la première place au profit du Soudan qui est allé battre la Mauritanie en déplacement (0-2).

La confrontation sénégalais congolaise a démarré sur un rythme assez lent. Les Lions de la Teranga dominateurs dans ce premier quart d’heure, obtiennent deux corners dans les 20 premières minutes. Les Léopards vont se montrer menaçants sur une perte de balle de Kalidou Koulibaly, mais la passe de Meschack pour un partenaire est déjouée en corner par Abdoulaye Seck (21e). Ce coup de coin ne donnant rien mais dans la minutes suivante, les Bleus vont rétablir l’équilibre au niveau des des corners, mais sur le centre de Kakuta, la tête rageuse de Chancel Mbemba n’est pas cadrée. La RD Congo sort un peu de sa torpeur et commence a se rapprocher des buts sénégalais. Mais à la 27e minute, après un joli mouvement, Pape Matar Sarr qui conclut ne frappe pas trop son titre cadré, bien capté par le gardien congolais. Deux minutes plus tard, Ismaila Sarr tombe dans la surface après un rush mais l’arbitre ne bronche pas et dans la foulée de l’action, Kalidou Koulibaly stoppe l’offensive adverse. Le match s’anime un peu. Deux minutes plus tard, frayeur dans le camp sénégalais, le but de Wissa est refusé pour une position de hors jeu (32e). La réplique sénégalaise va se faire par Habib Diallo, qui après un bon slalom entre dans la surface mais tire mollement sur le portier de la RD Congo (37e). Dans un temps fort, les Lions se montrent assez menaçants et Pape Matar Sarr voit une seconde fois, sa frappe cadrée mourir dans les bras du portier Dimitri Bertaud. La partie s’équilibre et les attaques vont d’un camp à l’autre. Mais alors qu’on s’acheminait vers la pause sur un nul vierge, Nicolas Jackson brûle la politesse au latéral droit congolais, rentre dans la surface et centre en retrait , la balle ricoche sur le poteau avant que Ismaila Sarr ne le propulse au fond des filets (45e+1, 1-0). Le Sénégal est devant. Après deux minutes de temps additionnel, l’arbitre invite les deux équipes aux vestiaires.

De retour aux oranges, le Sénégal assiège le camp adverse et se montre tout de suite menaçant. Dans ce début de seconde période, les Lions campent le jeu dans le camp congolais et sur un centre de Ilman Ndiaye, Jackson rate sa reprise qui file derrière les buts adverses. Le Sénégal domine l’entre jeu, et de nouveau Jackson, lancé, enroule une frappe pas cadrée (55e). La RD Congo réagit par à coup et quand la menace est réelle, l’arrière garde sénégalaise composée des colosses Koulibaly,Abdoulaye Seck et Moussa Niakhaté, veille. Gana Gueye rayonne dans l’entre jeu sénégalais. Les Léopards poussent pour revenir, mais le tir de Meschack est dévié en corner (59e). Le troisième corner congolais ne donne rien. Aliou Cissé en profite pour opérer son premier changement, Pape Gueye remplacé Ilman Ndiaye pas à son avantage. Les deux coachs sont au bord du terrain et harangue les troupes. Gana Gueye a dû s’arracher pour stopper une percée de Gaël Kakuta. Le Congolais Meschack écope du premier carton jaune du match pour un coup donné à Habib Diarra (67e). Il est imité par Moussa Niakhaté (68e). Une minute après, le très remuant Nicolas Jackson échappe à Mbemba et centre, mais Habib Diallo est trop en retard et voit le ballon lui échapper (69e). Deux minutes après, Ismaila Sarr raté l’opportunité de marquer un doublé, sa reprise du gauche est non cadrée. La réaction adverse ne se fit pas attendre mais le centre de Kakuta ne trouve pas preneur dans la surface. La RD Congo opère un double changement (74e). Les Léopards ont failli obtenir l’égalisation mais le tir de .l’attaquant passe à côté des buts de Mendy. Aliou Cissé va opérer deux autres changements, Gana Gueye et Habib Diarra sortent pour Sima et Pathé Cissé. Les joueurs d’Afrique central poussent pour revenir et Abdoulaye Seck a dû intervenir pour empêcher l’égalisation (79e). Mais sur une belle echappée, Nicolas Jackson se troue devant le Bertaud et manque l’occasion de faire le break. Mais la punition va arriver, des oeuvres de Fiston Mayele Kalala, qui à la réception d’un centre dans la surface, fusillé Edouard Mendy (85e, 1-1). Coaching payant du coach congolais Desabre qui a fait entrer le buteur. Après l’égalisation, les Léopards se procurent deux situations intéressantes, aux 87e et 88e. Le Sénégal fait entrer Cherif Ndiaye à la place de Nicolas Jackson (89e). Et malgré 9 minutes de temps additionnel, les deux équipes se quittent sur ce nul, qui fait bien les affaires de la RD Congo.

Avec ce nul, le Sénégal compte une victoires et 2 nuls occupe désormais la deuxième place avec 5 points. Le Soudan victorieux de la Mauritanie en déplacement (0-2) s’empare du auteuil du groupe B. La RD Congo compte 4 points et occupe la troisième place.