Cristiano Ronaldo, a repris son trône du joueur de football le mieux payé du monde. Selon le célèbre magazine économique américain, Forbes, le nouvel attaquant de Manchester United touche 107 millions d’euros par an, dont 60 de salaires et de primes. Le tout avant impôts. Le reste provient de ses nombreux partenariats avec Nike, Herbalife, Clear et son portefeuille de marques CR7 en constante expansion qui comprend des parfums, des sous-vêtements, des lunettes, des hôtels, des gymnases entre autres. Seuls trois autres sportifs sur la planète gagnent plus que le Portugais en recettes commerciales, assure RMC Sport : Roger Federer (77 millions d’euros), LeBron James (55) et Tiger Woods (51).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy