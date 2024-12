Football-Entraineur Équipe Nationale : Pape Thiaw est le choix du comité exécutif de la FSF, en attendant l’aval des autorités compétentes

XALIMANEWS-Pape Thiaw devrait prendre la relève d’Aliou Cissé en tant que sélectionneur principal du Sénégal. Cette décision a été confirmée par le Comité exécutif (Comex) de la Fédération sénégalaise de football (FSF) lors de sa réunion du mardi dernier.

Après la non-reconduction d’Aliou Cissé, Pape Thiaw avait assuré l’intérim. Une transition couronnée de succès, d’autant plus que l’ex-attaquant des Lions a signé un sans-faute avec quatre victoires en autant de matchs. Toutefois, une fois les qualifications pour la CAN 2025 achevées, avec à la clé la victoire de la poule et la qualification pour la compétition au Maroc, la question du nouveau sélectionneur se posait. Faut-il conserver Pape Thiaw ? Oui ou non ?

Le choix du futur entraîneur principal des Lions figurait parmi les points essentiels à l’ordre du jour de la dernière réunion du Comex, d’après Les Échos, qui précise que le sujet a été abordé en seulement 30 minutes, et que Pape Thiaw a été retenu à l’unanimité.

Cependant, Il ne reste plus qu’à obtenir l’aval des autorités compétentes. La source de préciser qu‘« Augustin Senghor [président de la FSF] a immédiatement informé Khady Diène Gaye de la décision du Comex ».

Si cette option est retenue, Thiaw poursuivrait sa mission avec l’assistance de Teddy Pellerin, en tant qu’adjoint numéro 1.

Pape Thiaw était en concurrence avec l’ancien défenseur latéral international Pape Fall, le seul à avoir déposé sa candidature.