Voici la liste des Bleus appelés pour les 4?? prochains matchs de ??????? ??????, avec une 1ère convocation pour @boubaKamara_4 ? Le calendrier de ce gros rassemblement ? 03 juin : ?? vs ?? 06 juin : ?? vs ?? 10 juin : ?? vs ?? 13 juin : ?? vs ?? #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ubGPL3Uo8n

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy