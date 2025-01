Football-Équipe de France : Didier Deschamps officialise son départ des Bleus, en 2026

XALIMANEWS-Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a confirmé qu’il quitterait l’équipe de France à l’issue de son contrat, en 2026.

Ce matin, LCI, la chaîne d’information du groupe TF1, a diffusé en avant-première l’interview de Didier Deschamps. Comme prévu, l’ancien entraîneur de l’OM a officialisé son départ. « Je suis là depuis 2012. Je suis prévu jusqu’en 2026, pour la prochaine Coupe du Monde, mais cela s’arrêtera là, car il faut savoir quand mettre un terme. Dans ma tête, c’est très clair », a-t-il expliqué sur LCI ce mercredi, dans ses propos relayés par Footmercato.

Il a ajouté : « J’ai fait mon temps, avec la même passion et la même envie de maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. » Relancé sur ses motivations personnelles, Deschamps a expliqué pourquoi il ne prolongerait pas au-delà de 2026 : « On n’a jamais envie que ça s’arrête quand tout va bien, mais il faut savoir dire stop. Il y a une vie après, et je ne sais pas ce qu’elle sera, mais elle sera très belle. »

Il a poursuivi : « Cela va faire 14 ans, c’est beaucoup aussi. Je ne suis pas là pour battre des records, mais pour répondre aux exigences. Le plus important est que l’équipe de France reste au sommet, comme elle l’est depuis plusieurs années. ».

Didier Deschamps s’apprête à clore un chapitre exceptionnel avec l’équipe de France, après plus d’une décennie de succès et de leadership. Son départ en 2026, à l’issue de la Coupe du Monde, marquera la fin d’une ère, mais aussi l’opportunité pour lui de se consacrer à de nouveaux projets, tout en ayant laissé une trace indélébile dans l’histoire du football français. Avant de tirer sa révérence, il ambitionne encore un dernier exploit : remporter un nouveau Mondial, un défi qui constituerait une conclusion parfaite à sa brillante carrière de sélectionneur.