Ce lundi à Clairefontaine, Didier Deschamps a tranché. Suite à la retraite internationale d’Hugo Lloris, puis celle de Raphaël Varane (vice-capitaine), il fallait un nouveau guide aux Bleus, et le sélectionneur devait choisir enyre Mbappé et Griezmann (32 ans). Le Bondynois (24 ans), incarnait l’avenir des Tricolores, tandisque le Madrilène possède une solide et riche experience avec les vices-champions du monde, lui qui a toujours brillé en selection. Aussi, il est unanimement apprécié dans le groupe, ce qui n’a pas toujours été le cas du crack parisien d’après la presse. Joueur d’expérience, Grizi (117 caps, 42 buts et 28 assists) est un élément très important aux yeux de Didier Deschamps. Un coach qui l’a utilisé lors de 74 matchs d’affilée avec les Bleus. Ce qui constitue un record.

