« Je me suis senti privilégié d’y participer, commente le Rennais. Je n’étais plus trop appelé, puis j’ai retrouvé du temps de jeu à Rennes. Il y a aussi eu la blessure de Mike Maignan. Cela m’a permis de vivre cette dernière grande compétition. On a fait quelque chose de grand, mais c’est bien de savoir s’arrêter quand il faut. Le fait d’avoir retrouvé du temps de jeu ici et d’être performant m’a aidé dans le fait d’être dans le groupe pour le Mondial et de vivre cette grande expérience. »

