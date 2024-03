Football-Equipe Nationale/Amicaux contre Gabon et Bénin : Mikayil Ngor Faye (FC Barcelone) et Rassoul Kader Ndiaye (Le Havre FC) remplacent Fode-Ballo Touré et Mamadou Lamine Camara, blessés en clubs

XALIMANEWS-Initialement dans la liste des 31 joueurs convoqués par Aliou Cissé pour les matchs amicaux, contre le Gabon et le Bénin en ce mois de mars, Fodé Ballo Touré et Mamadou Lamine Camara seront forfaits pour blessures. Ils seront remplacés par les jeunes, Mikayil Ngor Faye (FC Barcelone) et Rassoul Kader Ndiaye (Le Havre AC)..

Ce dimanche, via sa page officielle Facebook, l’instance dirigeante du football sénégalais a annoncé les convocations de Mikayil Ngor Faye et de Rassoul Ndiaye, en renforts pour remplacer de Fodé Ballo Touré et Mamadou Lamine Camara, blessés.

« La Fédération de football informe le public que les joueurs Fodé Ballon Touré et Mamadou Lamine Camara récemment convoqués pour les matchs amicaux Sénégal-Gabon le 22 mars 2024 et Sénégal-Bénnin le 26 mars 2024 sont blessés en clubs et ne pourront pas honorer leur convocation. Par conséquent, Fodé Ballon Touré sera remplacé par Mikayil Ngor Faye (FC Barcelone) et Mamadou Lamine Camara par Rassoul Kader Ndiaye (Le Havre AC). » Peut-on lire dans le communiqué de la FSF.