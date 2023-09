«Ces derniers mois, j’ai été confronté à des épreuves marquées par l’injustice et la manipulation. Pourtant, mon amour et mon attachement inébranlables envers ma patrie, le Cameroun, demeurent intacts. Mon désir de représenter mon pays n’a jamais fléchi depuis ma jeunesse, et cette aspiration demeure une part indissociable de mon identité. Rien ni personne ne saurait ébranler cette conviction. Je réponds à l’appel de ma nation avec une certitude inébranlable, conscient que mon retour ne vise pas seulement à honorer mon rêve, mais également à répondre à l’attente et au soutien des Camerounais, qui méritent une équipe nationale déterminée à briller. Face à la manipulation, au mensonge et à l’abus de pouvoir, je choisis de demeurer fidèle à mon idéal, en représentant avec fierté un pays qui mérite notre engagement sincère. C’est le moment de nous unir, d’œuvrer en harmonie pour notre bien commun: le Cameroun». A tweeté André Onana, infirmant les propos de Remy Ngono, qui disait dans l’émission « Café des sports » de RFI, qu’ « André Onana n’est pas prêt de revenir en selection ». Voilà un différend qui finit bel et bien.

