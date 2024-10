Football-Équipe nationale : c’est officiel, Aliou Cissé est viré du banc des Lions du Sénégal

XALIMANEWS-C’était dans les tuyaux. C’est désormais officiel. aAliou Cissé n’est plus l’entraîneur des Lions du Sénégal.

La Fédération Sénégalaise de Football informe l’opinion publique qu’elle a reçu ce lundi 30 septembre 2024 une lettre confidentielle de Madame la Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Madame Khady Diéne GAYE portant non approbation de l’avenant de renouvellement pour une année du contrat de l’entraineur de l’équipe nationale A, Aliou CISSE pour les motifs suivants: la non atteinte des objectifs assignés dans le cadre de l’avenant du 07 novembre 2022 arrivé à terme le 31 aout 2024 (victoire à la CAN 2023 et qualification en quart de finale à la coupe du monde 2022), la régression de notre équipe nationale au classement FIFA et le risque de désaffection entre notre sélection nationale et les sénégalais en général.

Ainsi, l’autorité a déduit comme conséquence de sa décision qu’Aliou n’était plus couvert par un contrat dûment approuvé par l’Etat du Sénégal et ne pouvait plus diriger la sélection nationale à compter de cet instant.

Via un communiqué, la FSF a exprimé sa gratitude envers son désormais ex-employé. « La FSF tient à remercier Monsieur Aliou CISSE pour sa bonne collaboration et ses brillants résultats à la tête des différentes sélections nationales qu’il a eu à diriger depuis son arrivée en 2011 et lui souhaite pleins succès pour l’avenir. «