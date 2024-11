Football-Équipe Nationale : Hervé Renard dévoile les raisons de son choix de ne pas rejoindre les Lions du Sénégal

XALIMANEWS-Nouveau sélectionneur de l’Equipe d’Arabie saoudite depuis un peu plus d’une semaine, alors qu’il était pressenti sur le banc des Lions de la Teranga, Hervé Renard a expliqué les raisons de sa non-venue chez les champions d’Afrique 2022.

Le Français Hervé Renard, était pressenti pour une prise de fonction à la tête de l’équipe du Sénégal, les Lions de la Teranga, après le départ d’Aliou Cissé, dont le contrat n’a pas été renouvelé le 2 octobre. Cependant, malgré des discussions et des spéculations autour de sa possible nomination, le technicien double champion d’Afrique avec l Zambie (2012) et la Côte d’Ivoire (2015), qui avait proposé sa candidature au micro de « Monde Afrique », a finalement décliné cette offre pour accepter un poste d’entraîneur en Arabie Saoudi

Précédemment entraîneur de l’équipe féminine de France, Renard est décrit comme ayant une bonne connaissance de l’environnement sénégalais, ayant vécu dans le pays pendant un certain temps.

Bien qu’il ait envisagé la possibilité de prendre la possession du banc des Lions de la Teranga, Hervé Renard s’est finalement retiré de la course.

La raison de son retrait est liée à l’impossibilité d’intégrer Omar Daf, un ancien assistant d’Aliou Cissé (entre 2016 et 2017), à son staff technique. Omar Daf, qui évolue actuellement à Amiens en Ligue 2, était une figure clé qu’il souhaitait inclure, mais cette option n’a pas pu être concrétisée. « Il y a eu des discussions. J’avais un souhait, avoir Omar Daf, un ancien international sénégalais, comme adjoint. Mais Omar est l’entraîneur d’Amiens, en Ligue 2. Et cette condition n’était pas possible à remplir dans l’immédiat. J’ai donc décidé à ce moment précis de retirer ma candidature », a confié le technicien de 56 ans qui s’en est par ailleurs désolé.

Renard a préféré rejoindre l’équipe d’Arabie Saoudite plutôt que de diriger les Lions de la Teranga, en raison de cette contrainte liée à son staff. Ce détail, bien qu’il puisse sembler mineur, a eu un impact sur sa décision, démontrant ainsi que des facteurs organisationnels et personnels jouent un rôle important dans le choix des entraîneurs pour des postes de haut niveau.