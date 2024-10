Football-Équipe Nationale : La FSF, via un communiqué, clarifie la situation d’Ismail Jacobs après son forfait initial et sa convocation en équipe nationale

XALIMANEWS-La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) apporte des éclaircissements,via un communiqué, concernant le cas d’Ismail Jacobs, après une confusion liée à son forfait initial pour raison de blessure et sa participation ultérieure avec son club Galatasaray.

Suite à cette situation, la FSF a demandé la libération du joueur afin qu’il puisse rejoindre l’équipe nationale pour les prochaines échéances.

« La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe le public qu’elle avait reçu vendredi et samedi derniers notification du médecin du club de Galatasaray que le joueur Ismail Jacobs était blessé et indisponible pour la sélection nationale avec des IRMS à l’appui. Suite à cette information, la FSF avait annoncé logiquement et par souci de privilégier l’intégrité physique du joueur le forfait du joueur sur ses réseaux sociaux. Cependant, la FSF a remarqué qu’Ismail Jacobs a été aligné par son club Galatasaray lors de leur match de championnat ce dimanche et a participé à l’intégralité du match. Face à cette situation, la Féderation Sénégalaise de Football a immédiatement demande la libération du joueur afin qu’il puisse honorer sa convocation en équipe nationale. Le joueur Jacobs qui n’était pas impliqué dans cette situation a quitté Istanbul hier et a donc rejoint la tanière ce lundi matin. « peut-on lire sur le communiqué publié ce lundi.

Par conséquent, suite à la venue d’Ismail Jacobs, Abdou Aziz Ndiaye qui était convoqué pour remplacer l’ancien joueur de Monaco, va rester dans le groupe, a annoncé l’instance dirigeante du football sénégalais.