Football-Équipe Nationale/Sur le départ d’Aliou Cissé : Kalidou Koulibaly accepte le sort et souligne l’importance d’un état d’esprit positif pour continuer à faire le bonheur du peuple sénégalais

XALIMANEWS-Ce lundi, premier jour du regroupement des Lions en vue de la double confrontation contre le Malawi, le capitaine Kalidou Koulibaly est revenu sur le départ d’Aliou Cissé.

Dans une déclaration marquée par l’émotion, le défenseur central de l’équipe nationale du Sénégal, récemment, le premier des Lions à être informé du départ d’Aliou Cissé, évoque la difficulté de cette annonce. Il souligne l’importance de maintenir un état d’esprit positif et la volonté de continuer à travailler dur sur le terrain pour honorer l’héritage du coach, tout en préparant les prochains matchs cruciaux. Les joueurs, conscients des défis à venir, se disent motivés à offrir des performances qui réjouiront le peuple sénégalais.

« Oui c’est vrai on a appris le départ du coach Aliou Cissé, quand on était en équipe nationale voire 3 à 4 jours de l’interview pour savoir si venait en sélection. Voilà, c’est un peu dur parce qu’on nous a pris de court. Voila c’est des décisions qui ont été prises plus haut, il y’a des choses qui sont plus haut que nous. Voila on doit les accepter aujourd’hui. » A d’emblée déclarer le central du club saoudien d’Al Hilal. Ce dernier de renchérir, « Je pense qu’il y’a un état d’esprit très positif, parce qu’on sait qu’on a commencé le travail avec le coach Aliou Cissé. Il nous reste le travail sur le terrain et ça passe par une victoire contre le Malawi à la maison et aussi une victoire avant. Mais on sait que ça va être difficile. Mais on va mettre tout en oeuvre pour gagner ces matchs. » A ajouté l’ancien demi centre de Chelsea. Poursuivant son speech, Koulibaly avoue avoir été informé du changement du coach par le boss de la FSF. « Il y’a un staff qui a été mis en place. Le président (Augustin Senghor) m’avait contacté le jour où la décision a été prise par l’Etat . Maintenant on est à la disposition de l’Etat du Sénégal, de l’Équipe nationale et du peuple sénégalais. L’objectif c’est de faire plaisir au peuple sénégalais, comme on l’a toujours fait. On sait que ça va passer vendredi par un gros match et il y’a cet esprit qu’on voudra donner à notre ancien coach qui nous a fait gagner une CAN et plus de 70 pour cent des matchs de l’Equipe nationale. Je pense qu’on a quelque chose à lui rendre sur le terrain.On verra ce qui va se passer, mais nous restons positifs. » Pour le premier capitaine sénégalais à avoir brandi le trophée de la CAN, le départ de Cissé peut avoir un impact sur la jeunesse de l’équipe. « On sait que ça peut peut être chambouler les jeunes. . » A-il déclaré. Et pour cause ? » Parce que les jeunes n’ont jamais connu cela, même moi je n’ai jamais connu ça. J’ai connu qu’un seul coach en équipe nationale. Mais voilà, ça fait partie du football et il faut accepter. » A argumenté le roc de la défense senegalaise. Le pensionnaire de la Saudi Pro League de conclure : « On sait qu’on sera doublement motivé sur le terrain pour faire plaisir au peuple sénégalais. On a envie de retrouver cet amour du peuple sénégalais, retrouver ces bonnes sensations. Et bien on va bien préparer ces matchs, pour être bien, vendredi ».