Football-Équipe Nationale : Yehvann Diouf choisit la sélection sénégalaise et se dit prêt pour les éliminatoires du Mondial 2026 !

XALIMANEWS-Yehvann Diouf, le jeune gardien de but du stade de Reims pensionnaire de la Ligue 1 française, semble avoir fait son choix en faveur de la sélection sénégalaise. Après plusieurs années passées dans les équipes de jeunes françaises, il se dit prêt à défendre les couleurs des Lions et attend désormais l’appel de Pape Thiaw pour les prochaines échéances internationales.

Cette orientation, marquée par un choix stratégique et personnel, a été confirmée à l’issue d’un match contre Monaco. Lors d’un entretien avec le journaliste Pape Seck, Diouf a évoqué une rencontre avec Pape Thiaw, l’entraîneur de l’équipe nationale sénégalaise, qui lui avait exprimé son souhait de le voir rejoindre les Lions. Diouf a alors confirmé que cette proposition avait été bien accueillie de sa part. « J’ai rencontré Pape Thiaw, on avait parlé, il m’avait dit qu’il voulait me sélectionner », a confié l’ancien joueur de l’ESTAC Troyes à l’issue du match nul face à l’AS Monaco (0-0), dans ses propos relayés par Wiwsport.

Pape Thiaw, récemment confirmé à son poste de sélectionneur des Lions, pourrait appeler Diouf lors du prochain rassemblement de l’équipe sénégalaise, prévu en mars 2024, pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026. Diouf semble prêt à saisir cette opportunité, quelle que soit la position qui lui serait attribuée, qu’il soit titulaire ou remplaçant. « Numéro 1, numéro 2, numéro 3, je suis là. Il (Pape Thiaw) a juste à m’appeler, il a mon numéro, il me connaît. On a parlé un petit peu. Ca dépend de lui. » A-t’il ajouté, exprimant sa disponibilité et son ouverture à toute fonction que l’entraîneur souhaiterait lui confier.