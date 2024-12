Football-Équipes Nationales sénégalaises : Lions, Lionceaux et Lionnes, surpassent les attentes avec 6 qualifications en CAN 2025

XALIMANEWS-Le Sénégal enregistre un succès retentissant dans le football continental, avec six de ses sélections qualifiées pour des compétitions majeures. Un exploit qui témoigne de la force croissante du pays sur la scène africaine, tant au niveau des jeunes talents que des équipes nationales.

Le football sénégalais vit un moment exceptionnel avec la qualification de six de ses sélections pour les compétitions continentales. Les jeunes joueurs brillent notamment avec la qualification de la sélection U15 scolaire, de la sélection U17, ainsi que de la sélection U20 qui s’est qualifiée pour la CAN en Libéria. De plus, la sélection locale a validé son ticket pour la CHAN , tandis que les équipe A masculine et féminine sont également qualifiées pour les CAN au Maroc. Une performance remarquable pour le pays de la Téranga.

La sélection locale sénégalaise, qui a validé sa qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), marquant la fin d’une année exceptionnelle pour le football sénégalais, seront les premiers à entrer en lice. En février 2025, les Lions locaux, champions en titre, participeront au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) en Afrique de l’Est. En mars, l’équipe U17, également championne en titre, disputera la CAN U17 au Maroc. En avril et mai, les Lionceaux joueront la CAN U20 en Côte d’Ivoire, tandis que l’équipe U15 participera au Championnat africain scolaire à Zanzibar. L’équipe féminine jouera la CAN au Maroc en juillet 2025, et les Lions terminent l’année avec la CAN senior au Maroc, en décembre 2025.

Ces six qualifications pour autant de compétitions continentales en 2025 représentent une performance remarquable pour le pays de la Téranga, qui confirme ainsi son ascension continue sur la scène africaine.

Les Sélections qualifiées aux 6 CAN

U15 (CAN Scolaire)-Zanzibar

U17 (CAN)-Maroc

U20 (CAN)-Cote d’Ivoire

Sélection locale (CHAN) Ouganda-Kenya-Tanzanie

Sélection A Masculine (CAN)-Maroc

Sélection A féminine (CAN)-Maroc