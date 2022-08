« Je n’en sais encore rien et je ne veux pas vendre ce joueur. Il a un contrat et nous avons des ambitions. Ce n’est pas une bonne situation. Je ne pense pas que ce soit sain. Je l’ai également indiqué en interne. Je ne pense pas que ce soit normal que des choses comme ça puissent arriver, car il ne joue pas deux fois. Je pense que ce n’est pas possible. Nous avons déjà vendu trop de joueurs… », a-t-il indiqué dans des propos relayés par NOS. Pour rappel, le club ajaxide a déjà vendu Ryan Gravenberch (Bayern), Sébastien Haller (BVB), Nicolás Tagliafico (OL) et de Lisandro Martínez (MU).

