Libre de tout contrat, l’international camerounais (18 sélections) se serait vu proposer une prolongation de contrat de la part de la direction ajacide, mais en vain. Le 4 novembre prochain, Onana sera libéré de sa suspension, et il a déjà repris l’entraînement collectif, ce après la suspension d’un an réduite à 9 mois par le TAS (Tribunal Arbitral du Sport), à la suite d’un contrôle positif à des produits dopants. Malgré les approches lyonnaises et une offre envoyée de six millions d’euros à l’Ajax, le Lion Indomptable jouera sous les couleurs Nerazzuris la saison prochaine.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy