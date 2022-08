Sous contrat jusqu’en 2025 avec les Lancers, l’Auriverde voit son prix fixé à 100 millions d’euros. Les Mancuniens ont en effet dégainé une première proposition de 74,5 M€, refusée par l’Ajax, avant de revenir à la charge avec 85 M€. Mais pour le club d’Amsterdam, seul un montant de 100 millions d’euros pourrait voir filer son joyau ailleurs. La situation peut enfin se décanter, pour le Brésilien et pour United, car selon la presse anglaise, les pensionnaires d’Old Trafford ont degainé, dernièrement, une offre évaluée à 94 millions d’euros. Un montant proche des émoluments réclamés par l’Ajax. Et selon The Telegraaf , Antony aurait mis la pression à ses dirigeants en leur formulant une sorte de « transfer request ». Et ce n’est pas tout. Antony voudrait que tout soit réglé d’ici 2 jours.

