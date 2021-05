XALIMANEWS-Titulaire avec son club de cœur Groningen pour la première fois depuis septembre 2020, Arjen Robben a crevé l’écran, distillant deux passes décisives et en prime, le trophée de Man of the match. Déjà, les Pays-Bas s’enflamment à son sujet en vue de l’Euro.

L’ancien joueur du Bayern de Munich, passé par Chelsea et le Real de Madrid, est toujours d’attaque, d’ailleurs ce week-end en Eredivisie, Arjen Robben s’est illustré avec son club de Groningen. Barré par des blessures, l’ex-madrilène (37 ans), à force de courage, de patience, d’abnégation et de travail, s’est remis petit à petit, jusqu’à pouvoir retrouver les pelouses et regagner sa place dans l’équipe de Groningen. Titularisé ce dimanche, face à Emmen lors de la 32e journée d’Eredivisie, l’ancien bavarois s’est illustré, et de fort belle manière.

L’ancien compère d’attaque de Franck Ribéry au Bayern Munich a delivré deux passes décisives, participant activement à la victoire finale des siens (4-0). Le poids des âges n’a pas eu de prise sur lui.

Une prestation grandeur nature qui lui a valu d’être designé MVP du match. De quoi lâcher une petite larme en fin de rencontre au micro d’ESPN.

«C’était juste un long chemin. Vous espérez plus, vous attendez plus. Ensuite, c’est dur et difficile. Et j’ai continué à me battre. La récompense devait enfin venir à un moment donné. Et puis, il y a un match comme celui d’aujourd’hui (dimanche), je peux jouer et m’amuser pendant 75 minutes comme un enfant et je peux encore être important pour l’équipe avec deux passes décisives. Alors, oui, je suis content», a-t-il lâché, très ému, se disant prêt à rester un an de plus dans son club de cœur si son physique le lui permet.

Son entraîneur Danny Buijs lui a rendu un vibrant hommage face à la presse, à l’issue de la rencontre. «C’est formidable pour lui et c’est formidable pour l’équipe. Il a 37 ans, n’a pas joué depuis presque un an et, puis, il est en proie à des blessures. Peut-être qu’il a repris trop vite parfois. Et puis, après un premier échec, vous entendez à nouveau les critiques, « homme de cristal »… Quand on voit à quel point il travaille dur, c’est sa récompense. Son émotion ? Il est comme un petit enfant. Cela en dit long sur sa passion et la façon dont il vit le football. C’est formidable de vivre cela de près», a-t-il confié.

Ces performances du vice-champion du monde 2010 avec les Pays-Bas, poussent certains à avoir l’audace de réclamer son retour chez les Orange. Une proposition qui fait sourire l’intéresse. «Quand j’ai commencé cet été, le Championnat d’Europe était l’un de mes rêves les plus fous. D’abord, il faut rester réaliste et voir comment les choses se passeront dans les semaines à venir. Ensuite, nous verrons plus loin», a répondu Robben, qui n’est pas demandeur, mais ne cacherait pas sur une convocation. «Il faut être très prudent car je vois à nouveau les gros titres arriver. Je ne suis pas en train de dire : « je veux venir ». Mais, s’il m’appelait, je dirais oui». Voilà qui est bien clair.

Un avis pas totalement partagé par ses ex-coéquipiers en sélection. «Ce serait une sensation. Il est un exemple pour beaucoup. Mais je pense que ce sera assez difficile», a lancé Wesley Sneijder sur le plateau de RTL. «Si Robben est en forme, bien sûr que vous ne l’emmenez qu’avec vous. Mais alors il voudra jouer aussi. Je ne pense pas que ce soit possible», analyse pour sa part Dirk Kuyt. John Heitinga est lui plus définitif. «Je ne trouve pas cela très réaliste», a-t-il jugé. Le simple fait de penser à Arjen Robben pour un retour en équipe nationale, est déjà une marque de reconnaissance envers son talent, resté intact malgré son age avancé.