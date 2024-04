Football-Espagne/D3 : le gardien sénégalais Cheikh Sarr, victime de racisme, sort de son mutisme

XALIMANEWS-Le football espagnol est gangrené par le racisme. Le dernière en date est l’affaire Cheikh Sarr, du nom du gardien sénégalais évoluant dans le club de troisième de division du Rayo Majadahonda.

C’est une affaire qui a secoué l’Espagne, en particulier le club de Rayo Majadahonda. Le gardien Cheikh Sarr (23 ans) a été la cible d’insultes racistes. Dans le journal El Partidazo de la Cadena COPE, le Sénégalais est sorti du silence.

«À la 50e ou 60e minute, ils commencent à dire des choses bizarres et à pousser des cris de singe. Il y en a plusieurs. J’écoute, je ne me retourne pas, je ne fais pas attention jusqu’à ce qu’ils marquent le deuxième but. J’étais à jeun et je dois toujours rompre mon jeûne à ce moment-là. Quand je suis allé chercher de l’eau, ils m’ont crié dessus, m’ont insulté et m’ont dit n’importe quoi. Ils m’ont dit ‘putain de nègre, cours, putain de nègre’ et je n’ai pas pu le supporter», a raconté le dernier rempart. Reste à connaître les décisions que vont prendre mes responsables de la troisième division espagnole.