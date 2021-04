9 – Only Diego Alves ?? (10/20) has saved more penalties than Jan Oblak ?? (9/29) since the start of 2014/15 in all competitions among all LaLiga goalkeepers (excluding shootouts). Rescuer. pic.twitter.com/CwEYdye7x6

La Liga est plus que jamais relancée, les Andalous viennent de donner un coup de pouce aux blaugranas, en domptant le leader Atletico Madrid (1-0), lors de la 29ème journée. Et pourtant personne n’aurait pu parier sur un tel rebondissement, tellement les Colchoneros dominaient leurs sujets, portés par un Luis Suarez de gala, à qui tout réussissait, les protegés de Diego Simeone comptaient jusqu’à plus de 10 points d’écart sur ses poursuivants ( Real-Barca). Mais comme beurre au soleil, l’avance de l’Atletico Madrid s’est mise à fondre de journée en journée, cette belle machine à qui rien ne résistait, se cale, et voit ses concurrents revenir à sa hauteur. Cette énième défaite, concédée face au FC Séville (4e, 58 pts), pourrait être un tournant dans la course au titre. Troisième avec 62 points derrière le Real de Madrid (2e, 63 pts), le FC Barcelone peut revenir à un point des Colchoneros, s’ils parviennent à s’imposer ce lundi face à Valladolid. Du coup, la Liga est plus que jamais relancée.

