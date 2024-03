Football-Espagne/Justice : Dani Alves est sorti de prison ce lundi

XALIMANEWS-Comme annoncé ces derniers jours, le footballeur international brésilien Daniel Alves, est sorti de prison ce lundi, après avoir payé sa caution.

Le footballeur brésilien Dani Alves, condamné pour viol en février à quatre ans et demi d’emprisonnement, est sorti lundi 25 mars de la prison espagnole où il était détenu depuis plus d’un an après avoir payé sa caution d’un million d’euros, a rapporté l’AFP. Le média français précise que le joueur qui a mis cinq jours à rassembler la somme exigée par le tribunal, a franchi à pied peu avant 16h 30 locales (15H30 GMT) la porte de la prison de Brians 2 à San Esteban Sasroviras, à 40 kilomètres au nord-ouest de Barcelone, en compagnie de son avocate.