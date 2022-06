XALIMANEWS-Qualifié pour le Mondial asiatique avec la Roja et en course pour le Final Four de la Ligue des Nations, Luis Enrique le sélectionneur espagnol est un technicien heureux. L’ancien joueur du Real et du Barça devrait quitter le banc de la sélection ibérique après la Coupe du monde 2022. Cependant, il pourrait continuer avec la Seleccion au delà de cette échéance.

