Football-Espagne : l’hommage très classe du Real de Madrid à l’endroit d’Andrés Iniesta le nouveau retraité

XALIMANEWS – Suite à l’annonce de sa retraite professionnelle, Andrés Iniesta a reçu de nombreux hommages venant de toutes parts. Le Real Madrid, rival historique du FC Barcelone, le club de cœur du nouvel retraité, a rendu un hommage particulièrement élégant au buteur décisif de la finale de la Coupe du Monde 2010, remportée par la Roja.

Andrés Iniesta, âgé de 40 ans, a officiellement mis un terme à sa carrière professionnelle, marquée par titres et des exploits techniques impressionnants. En conséquence, les éloges affluent de partout, dont en Espagne, pour célébrer ce milieu de terrain légendaire du FC Barcelone.

«Suite à l’annonce par Andrés Iniesta de sa retraite en tant que joueur professionnel de football, le Real Madrid CF, son président et son conseil d’administration veulent montrer leur reconnaissance, leur admiration et leur affection pour l’une des grandes légendes du football espagnol et mondial. Andrés Iniesta a contribué avec son football et ses valeurs à valoriser ce sport, au-delà des nombreux titres remportés au cours de sa carrière. Son but emblématique lors de la finale de la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010 restera à jamais gravé dans la mémoire de tous les supporters espagnols. Le Real Madrid lui souhaite, ainsi qu’à toute sa famille, bonne chance dans cette nouvelle étape de sa vie.» Un message très classe de la part de la Casa Blanca, reconnaissante de l’immense talent du célèbre numéro 8.

https://x.com/realmadrid/status/1843610573877195105?t=owvLgJYQ8qstivXaQdmIvQ&s=19