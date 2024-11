Football-Espagne : une pépite du Real met fin à sa carrière à l’âge de 19 ans à cause d’une blessure

XALIMANEWS-La carrière de Marc Cucalón prend fin prématurément. À seulement 19 ans, le jeune joueur du Real Madrid a décidé de mettre un terme à sa trajectoire professionnelle après une blessure dont il n’a jamais pu se remettre.

En septembre 2022, une rupture des ligaments croisés l’avait déjà gravement affecté, mais des complications surgies pendant l’opération, liées à une infection bactérienne, ont aggravé la situation. Ces complications ont endommagé ses cartilages, rendant toute reprise du jeu impossible.

Dans un post publié sur son compte Instagram, il a ainsi annoncé la nouvelle. « J’ai fait tout ce qui était possible pour revenir et profiter de ce sport, mais cela n’a pas été possible », a-t-il confié. Le jeune joueur était le capitaine des U19 Merengue au moment de sa blessure et était comparé à Xabi Alonso. Malheureusement, il n’aura jamais eu l’opportunité de faire ses débuts avec l’équipe première, comme beaucoup l’avaient anticipé avant l’incident.