XALIMANEWS-Après la finale perdue face à l’Italie aux tirs aux buts (1-1, 3 TAB 2), Marcus Rashford, Buyako Saka et Jadon Sancho, les 3 Three Lions à avoir loupé leurs tentatives ont reçu des insultes racistes. Un comportement qui n’est pas du goût de la Fédération anglaise et cette dernière a tenu à le faire savoir via un communiqué.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy