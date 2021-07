Au lendemain de la finale de l’Euro 2020 remportée par l’Italie devant l’Angleterre (1-1, 3 t.a.b 2), l’UEFA a dévoilé son équipe type de la compétition. Dans ce onze, les 2 formations finalistes sont les mieux servies avec 3 représentants chacun, Donnarumma, Chiellini et Chiesa pour les vainqueurs, et Shaw, Maguire et Sterling chez les anglais. Le Danemark, avec Mahele et Dolberg est bien loti dans ce onze. La Suisse, la France et le Portugal, avec dans l’ordre Xhaka, Pogba et Cristiano Ronaldo, sont les autres nations représentées. Donc cette équipe type de l’UEFA, composée de joueurs issus de 6 pays différents, jouera en 4-3-3.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy