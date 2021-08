Aprês 3 semaines d’enquêtes, menées par un « inspecteur éthique et disciplinaire » sur les heurts observés « dans et aux abords du stade », l’UEFA a annoncé dans un communiqué cibler aussi la FA au titre d’un « manque d’ordre ou de discipline de la part de ses supporters. » L’instance européenne précise que « de plus amples informations sur ce sujet seront communiquées en temps utile. » L’UEFA avait annoncé le 13 juillet ouvrir une procédure disciplinaire visant les débordements survenus à l’intérieur du stade, à savoir « l’invasion du terrain par des supporters, les jets d’objets dont se sont rendus coupables les fans anglais, les perturbations survenues pendant les hymnes et l’utilisation d’engins pyrotechniques « .

