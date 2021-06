De retour des vestiaires, les Anglais repartent sur les bonnes bases, mais avec moins d’intensité. A la 48e minute, Kovacik récolte un carton jaune. La Croatie obtient sa première occasion nette à la 54 e minute signé Modric pour son premier tir cadré. Mais 3 minutes plus tard, la selection anglaise trouve enfin l’ouverture par Sterling après un excellent travail de Phillipps (57e, 1-0). Le feu-follet de City marque son 13e but en selection, son premier en Euro. Le public de Wembley exulte et monté des voix. Les Croates, vexés, essaient de revenir, mais coup sur coup, c’est Harry Kane sur un centre de Mount et Sterling sur une frappe envolée, qui manquent l’occasion d’aggraver le score. Finalement, l’Angleterre s’impose pour la première fois en match d’ouverture de Championnat d’Europe des Nations. Les Boys de Southgate ont montré un visage conquérant avec beaucoup d’allant offensif comme défensif, avec un excellent Calvin Phillipps impressionnant d’abattage au milieu de terrain.

