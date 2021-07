L’auteur du premier but de la finale de l’Euro, entre l’Angleterre et l’Italie (1-1, 2 t.ab à 3)), Luke Shaw, aurait joué avec des côtes cassées à partir des quarts de finale, selon The Telegraph relayé par RMC Sport. Le latéral gauche anglais se serait blessé face à l’Allemagne en huitième de finale (2-0). Une blessure qui ne l’a pas empêché de finir fort le tournoi en rempilant comme titulaire contre l’Ukraine, le Danemark et l’Italie.

