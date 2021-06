Pour son entrée en lice dans cette Euro 2021, l’Autriche de David Alaba ne s’est pas fait prier, en s’imposant devant la Macédonie du Nord du vétéran Pandev (3-1), non sans avoir tremblé. Une victoire qui s’est dessinée en seconde période, après le score de parité de la première mi-temps (1-1). Le vétéran Pandev avait répondu à la 28ème minute (1-1) à l’ouverture du score autrichienne, signée Lainer (18e, 1-0). Sur l’égalisation macédonienne, l’ancien interiste a bénéficié d’un télescopage du gardien autrichien avec son défenseur, pour pousser dans le but vide, le ballon relâché. De retour des vestiaires, les Macedoniens ont eu des situations chaudes, mais finalement, ce sont les coéquipiers de David Alaba qui vont marquer 2 autres buts par les 2 entrants, Gregoritsch (78e, 2-1) et Arnautovic (89e, 3-1). L’Autriche réussit son entrée avec cette 3ème victoire de rang sur la Macédoine du Nord, avec qui elle partageait la poule de qualification (4-1, 2-1). David Alaba, passeur décisif sur le 2ème but et ses partenaires, s’emparent de la première place du groupe en attendant le match Pays-Bas/Ukraine.

