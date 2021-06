?? HALF-TIME ?? ?? Belgium in control; Lukaku and Meunier on the scoresheet ????? More goals coming? #EURO2020

Nine minutes underway and there's @RomeluLukaku9 already! ? 1-0 for Belgium #DEVILTIME #EURO2020 #BELRUS pic.twitter.com/AcxcKFlOPu

Dans ce début de match, opposant la Belgique et la Russie, les Diables rouges furent expeditifs par l’entremise de Romelu Lukaku qui inscrit le premier but de la partie après 10 minutes de jeu. L’attaquant intériste lance bien sa compétition, profitant d’une ratée d’Andrey Semenov, à la suite d’un centre de Mertens (1-0). Et, le Diable Rouge de célébrer son but en envoyant message à l’endroit de son coequipier Eriksen, victime d’un malaise cardiaque quelques heures plutôt lors du match Danemark/Finlande: « Chris, I love you » disait-il à la caméra. À la 24e minute de jeu, Timothy Castagne sort sur blessure après un choc avec Daler Kuzyaev, et est remplacé par Thomas Meunier. L’ancien parisien met 10 minutes pour se signaler, en corsant le score reprenant un ballon repoussé par le portier russe Anton Shunin à la suite d’un centre-tir de Thorgan Hazard (34e, 2-0).

