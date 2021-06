De retour des vestiaires, les Tchèques se montrèrent les plus dangereux, coup sur coup, par Schick et Darida aux 46e et 47e minutes. L’Ecosse réagit par Hendry qui frappe sur la transversale. Mais le meilleur allait venir. D’un sublime lob du gauche de presque 50 mètres, Schick bat Marshall trop avancé, pour ce qui est du plus beau but du tournoi (52e, 0-2). Les partenaires de Robertson et Mac tomminay, surpris, essaient de se révolter, mais les Tchèques tiennent bon et remportent la mise. Du coup, la République Tchèque s’empare de la première place devançant l’Angleterre victorieux de la Croatie (1-0), au goal average.

