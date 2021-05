Cependant, le média espagnol Cuatro affirme que l’échange entre Luis Enrique et le Merengue était très aigre. En clair, l’appel aurait été très bref et n’a duré que deux minutes et Ramos aurait été très froid (le média parle de mots monosyllabiques). Et le média, d’ajouter que, le capitaine du Real de Madrid n’aurait pas été convaincu par les explications de son sélectionneur et penserait qu’il a été écarté pour d’autres raisons. Cette affaire de non-convocation ne semble pas avoir connu son épilogue.

