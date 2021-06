Quelle malchance ou maladresse de la part de la Roja. L’Espagne, qui faisait ses débuts de l’Euro, à domicile à Séville, a laissé échapper la victoire à cause de ses nombreux ratés devant une équipe suédoise qui n’avait pas beaucoup d’armes pour lutter, excepté son longiligne attaquant, Isak. D’entrée de jeu, les Espagnols monopolisent le jeu, sous la houlette de Pedri, Koke et Rodri. A la 6e minute, Del Olmo enlève trop son tir, avant de revenir mettre une tête smashée, détournée par le gardien suédois, Olsen, sur sa ligne. La Suède est acculée et n’arrive pas à voir le ballon. À la 22e minute, Koke reprend un centre d’Alba, trop haut. Assiégés, les Vikings ne se sont illustrés qu’une seule fois par l’intermédiaire d’Isak après l’heure de jeu, lancé, il crochète Laporte avant de voir son tir contré, toucher le poteau. La mi-temps intervient après 3 énormes opportunités espagnoles, signées Morata, Koke et Del Olmo, encore lui.

