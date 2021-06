XALIMAEWS-Ce dimanche, les poules C et D seront à l’honneur pour leur première journée. Le premier gros choc de la compétition va opposer l’Angleterre à la Croatie (gr C) pour une revanche de la demi-finale du dernier Mondial, remportée par Modric et compagnie. La Hollande, chez elle sera favorite face à l’Ukraine et l’Autriche aura un ascendant psychologique sur la Macédoine du Nord.

Angleterre/Croatie, une affiche qui fait déjà saliver toute l’Europe du Football, car opposant 2 équipes très talentueuses. Ce choc sera une revanche de la demi-finale du dernier mondial, où la Croatie avait éliminé l’Angleterre aux tirs aux buts après un nul (1-1). Cette fois çi, à domicile, les Three Lions voudront laver l’affront. Une défaite sur la route de la finale, qu’Harry Kane et partenaires ont toujours à travers de la gorge. Avec un groupe composé de beaucoup de talents, dans un mélange d’anciens (Kane, Maguire, Trippier, Walker) et de jeunes (Mount, Foden, Rashford, Reece James), la selection coachée par Gareth rêve d’un second sacre grandeur nature après le seul obtenu en Coupe du Monde en 1966. Une date très lointaine. Avec des demi-finales et la finale qui se joueront à domicile, les Three Lions feront tout pour être présents au rendez vous, et cela passera par une bonne entrée face aux Croates ce dimanche. Une équipe croate qui a réalisé une très belle campagne de qualification, ne concédant qu’une seule défaite. Le groupe Croatie est très fort avec des joueurs comme les jeunes Bradaric et Livakovic, entourés des caciques, Modric, Perisic, Vida, Kovacik. Les finalistes du dernier Mondial, seront de sérieux outsiders dans la course au titre. Et leur match face aux Anglais sera un duel très attendu.

A Rotterdam, la selection des Pays-Bas sera opposée à son homologue ukrainienne. Sept années après leur dernière apparition dans un tournoi majeur dont une 3e place lors du Mondial 2014 au Brésil, les Bataves, en mode reconquête, veulent retrouver les sommets. Les Pays-Bas, feront sans leur gardien titulaire Cillessen, forfait pour Covid-19 et son roc de la défense Van Dijk blessé toute la saison avec les Reds de Liverpool. Mais avec Wijnaldum, De Jong, De Vrij, Depay, Berghuis et Wout Weghorst, l’équipe néerlandaise a de la gueule, et voudra, à domicile, commencer par une victoire face à l’Ukraine. Une formation ukrainienne parfois imprévisible, capable du meilleur comme du pire. Du meilleur, comme sa belle performance face à la France en mars (1-1), et du pire avec ses 2 contre-performances devant la Finlande et le Kazakhstan. Mais, avec son armada au complet, la selection Batave devra pouvoir passer le cap ukrainien ce soir.

Mais auparavant, toujours pour le compte du premier match de la poule C à 16 heures à Bucarest, l’Autriche de David Alaba fera sa rentrée dans la compétition en affrontant la Macédoine du Nord. Les voisins des Allemands partent avec avantage psychologique car en matchs de poule de qualification pour cette Euro, David Alaba et compagnie avaient pris la mesure des Macédoniens par 2 fois (4-1 et 2-1). L’Autriche en net progrès, veut franchir un palier et comptera sur ses pilliers, car en plus de l’ancien bavarois, il y’aura Sabitzer de Leipzig, Laimer, Arnautovic et l’impressionnant et prometteur Kalajdzic (Stuttgart), qui culmine à 2 mètres.

Programme dimanche 12 juin 2021

13h 00 à Londres (Groupe D) : Angleterre/Croatie

16h 00 à Bucarest (Groupe C) : Autriche/Macédoine du Nord

19h 00 à Amsterdam (Groupe C) : Pays-Bas/Ukraine