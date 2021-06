XALIMANEWS-Les derniers matchs de poule se joueront ce mardi pour le compte du groupe F, la Hongrie va défier le tenant le Portugal avant le choc en M majuscule entre la France et l’Allemagne.

Tout d’abord, à 16 heures au Puskas Arena de Budapest, la Hongrie, à domicile, va défier le tenant du titre le Portugal. Quatrième de sa poule de qualification (E) où seuls les 2 premiers sont qualifiés, la selection hongroise n’a du son statut qu’à sa position de 7e meilleure équipe de la Ligue C en Ligue des Nations. En barrage, elle a battu la Bulgarie (3-1) et l’Islande (2-1) pour se qualifier pour la deuxième fois d’affilée à l’Euro, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 1972. Sous le direction de l’italien, Marco Rossi, la formation hongroise amenée par son vétéran de capitaine Szalai Adam (33 ans), son gardien de but Gulacsi et sa jeune star Dominik Szoboszlai de Leipzig (20 ans), voudra refaire le même coup de l’Euro 2016, où elle était sortie première de sa poule F avec une victoire devant l’Autriche (2-0) et 2 nuls face à l’Islande (1-1) et le Portugal (3-3), avant d’être sevèrement battue en 8e par la Belgique (4-0). Mais, l’adversaire est déjà prévenu, car chat échaudé craint l’eau froide. Le Portugal ne veut pas se faire surprendre et avec son statut de champion en titre, il se présentera en conquérant. Avec son armada composée de Cristiano Ronaldo, Jota, Bernardo Sylva, Bruno Fernández, Pepe, Fonte, la Selecao portugaise est parée pour conserver son titre et partira favorite dans ce match contre la Hongrie.

Le second match de la poule F, opposera à 19 heures, le champion du monde 2018 et vice-champion d’Europe 2016, aux champions du Monde 2014 et demi-finalistes de l’édition 2016. Ce match vaut son pesant d’or, car opposant 2 des meilleurs équipes du circuit européen voir mondial. France/Allemagne c’est un classique. Pour ce choc dantesque, qui fait déjà saliver toute l’Europe du foot, les chiffres plaident pour la France. En 5 matchs disputés entre les 3 équipes de 2015 à 2018, les Bleus se sont imposés 3 fois (2-0, 0-2, 2-1) pour 2 nuls (2-2 et 0-0). Un bilan favorable aux protégés de Didier Deschamps, qui à la suite de la défaite subie en finale face au Portugalen 2016, sont allés chercher le Graal mondial en 2018. Entre-temps, la Nationalmannschaft a décliné, perdant de sa superbe et aussi sa couronne. Pour cette Euro 2021, jamais la France n’a été aussi forte, avec un groupe tellement dense où tous les secteurs sont doublés. Avec une colonne vertébrale composée des Caciques, Lloris, Varane, Pavard, Hernandez, Ngolo Kanté, Pogba, Griezmann, Mbappé, Giroud et en plus du revenant Benzema, la formation tricolore fait figure d’epouvantail dans cette compétition. Sans oublier les Dembélé et Coman, le groupe France n’a rien à envier aux meilleurs mondiaux. Et dans un bon jour, cette formation, qui vise le titre européen, peut être injouable.

Mais, attention à l’adversaire, l’Allemagne renaît toujours de ses cendres lors des grandes compétitions. Malgré son coup de moue, la selection dirigée par Joachim Löw, qui va quitter la selection à l’issue de cette compétition, présente un groupe de talent. Avec le talentueux Neuer dans les buts, Süle, Ruminer, Hummels en défense, l’excellent Kimmich, Gundogan, Goretzka, Gnabry, Léon Sénégal, Timothy Werner, Havertz et Thomas Muller, l’Allemagne peut être une machine irrésistible. En tout cas, sera un match très disputé entre deux cadors du circuit mondial, il y’aura une bataille de tranchée sur la pelouse de Munich, et à domicile, les Allemands voudront mettre fin à leurs échecs respectifs face aux Français ces derniers temps.