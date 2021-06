Enfin, le dernier match de la journée, se jouera à 19 heures et opposera l’Espagne à la Suède. Sans son emblématique capitaine, Sergio Ramos non retenu et privé de Sergio Busquets, atteint de Covid-19, la formation ibérique n’aborde pas cette compétion avec sérénité, cependant elle reste toujours cette machine qui peut être injouable pour ces adversaires. Avec Moreno, Ferrand Torres, L’apporte, De Gea, Del Olmo, Morata et Koke, la Roja reste séduisante. L’adversaire suédois, privé de son meilleur atout en attaque, Zlatan Ibrahomovic blessé et de Déjà Kulusevski, blessé aussi, pourra compter sur le talentueux Forsberg et Lindelöf le défenseur mancunien. L’Espagne est favori pour ce match, mais rien n’est acquis d’avance.

